Мобильный оператор Velcom запустил тарифный план «Комфорт лайт» в линейке «Комфорт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, тариф имеет самую низкую в линейке абонплату – 8,15 рубля в месяц. При этом для новых абонентов она снижена на 50% – 4,075 рубля в течение первых 90 дней.

В абонплату тарифа «Комфорт лайт» включены 500 минут в 3G-сети Velcom, 50 минут во все сети Беларуси и 500 МБ интернет-трафика. Кроме того, новые абоненты этого тарифного плана получат бонус в рамках акции – 6 ГБ трафика!

По окончании входящих в абонплату внутрисетевых минут стоимость звонков в 3G-сети составит 1 копейку.

Абоненты тарифа «Комфорт лайт» смогут контролировать расход своих мегабайтов и не опасаться уйти в серьезный «минус» после интернет-серфинга: абоненту бесплатно придет SMS с уведомлением об окончании включенного в абонентскую плату трафика. Стоимость 1 МБ интернета сверх включенного в абонплату составит 2,18 копейки.

Среди других возможностей для абонентов «Комфорт лайт» – доступность покупки смартфонов в фирменных центрах Velcom и интернет-магазине в рассрочку на 6 и 11 месяцев, а также по специальной цене.