За январь-февраль 2017 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 8,8%, рентабельность продаж – 7,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2017 г. составила 30 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд. рублей, или 25,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2017 г. составила 38,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,2 млрд. рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.