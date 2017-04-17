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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 8,8%
18:05 17.04.2017
За январь-февраль 2017 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 8,8%, рентабельность продаж – 7,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2017 г. составила 30 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд. рублей, или 25,4% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 марта 2017 г. составила 38,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,2 млрд. рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.
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