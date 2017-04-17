Выездной образовательный форум актива Студенческого городка состоится с 18 по 20 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие направлено на популяризацию деятельности органов студенческого самоуправления, а также поддержку и обучение активистов. Акция развернется на базе спортивно-оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина» (Молодечненский р-н, г/п Радошковичи).

В этом году форум пройдет под девизом «В интересах студентов. На благо общежития». Участниками станут более 200 студентов, состоящих в органах студенческого самоуправления Студгородка БГУ.

В первый рабочий день мероприятия будет организована встреча студентов вуза с проректором по воспитательной и учебной работе Владимиром Суворовым. Участники обсудят вопросы качества деятельности студенческого самоуправления, разработают стратегию и методы по ее совершенствованию. Центральным событием форума станут выборы председателя Координационного совета органов студенческого самоуправления Студгородка БГУ.

Программа форума включает конкурс «Лучшая команда», в котором жюри и зрителям предстоит оценить креатив, сплоченность и творческие способности сборных студенческих советов. Основной тематикой состязания станет кинопремия «Оскар».

Кроме того, для молодежи подготовлены тренинги по командообразованию, ораторскому искусству и ведению переговоров. Студентов ждут спортивно-развлекательное мероприятие «Схватка», обучающая игра «Борьба характеров», интеллектуальный бой «Что? Где? Когда?» и др.

Организатором форума выступил Студенческий городок БГУ.