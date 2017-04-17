Авиакомпания «Белавиа» внедрила сервис Blinger.io, который позволит производить сбор обращений от пассажиров из различных источников: мессенджеров, чатов и электронной почты, и направлять их напрямую в службу поддержки авиакомпании «Белавиа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, данная возможность позволяет клиентам авиакомпании уточнить информацию или получить ответ на свой вопрос через удобный и привычный для него канал связи, не обращаясь по телефону в службу поддержки авиакомпании. В рамках сервиса сообщения будут агрегироваться со следующих мессенджеров: Telegram, VK, Facebook, WhatsApp, Kik, Viber, Skype, Twitter, а также LiveChat.

Такой способ общения с авиакомпанией будет актуален пассажирам, не проживающим в Беларуси или находящимся в роуминге за рубежом, так, сервис позволит сэкономить денежные средства на телефонные переговоры.

Кроме этого, сервис позволяет сохранять историю всех запросов и обращений клиента в одном месте, то есть пассажиру не придется тратить время на дополнительные объяснения. Также ожидается, что использование данной технологии позволит снизить нагрузку на call-центр авиакомпании.

«Внедрение данного сервиса позволяет пассажирам связываться со службой поддержки авиакомпании «Белавиа» привычным для них способом. Пассажирам теперь не обязательно звонить по телефону, чтобы обратиться за помощью к специалистам авиакомпании. Для решения вопроса теперь достаточно выбрать наиболее удобный способ общения: онлайн-чат, мессенджер или электронную почту. Предлагая нашим пассажирам дополнительные возможности, мы стараемся сделать сервис более комфортным», - прокомментировал Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Следует отметить, что в данный момент сервис работает в тестовом режиме.