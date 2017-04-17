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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 1,3%
17:41 17.04.2017
В I квартале 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 97,7 млн. тонн грузов, или 98,7% от объема грузов, перевезенных в I квартале 2016 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот транспорта составил 31,3 млрд. тонно-километров, или 103,9% к уровню I квартала 2016 г.
Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2017 г. воспользовались 489,5 млн. человек, что по сравнению с I кварталом 2016 г. составило 93,8%. Пассажирооборот транспорта составил 5 340,2 млн. пассажиро-километров, или 99,3% к уровню I квартала 2016 г.
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