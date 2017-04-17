В I квартале 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 97,7 млн. тонн грузов, или 98,7% от объема грузов, перевезенных в I квартале 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот транспорта составил 31,3 млрд. тонно-километров, или 103,9% к уровню I квартала 2016 г.

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2017 г. воспользовались 489,5 млн. человек, что по сравнению с I кварталом 2016 г. составило 93,8%. Пассажирооборот транспорта составил 5 340,2 млн. пассажиро-километров, или 99,3% к уровню I квартала 2016 г.