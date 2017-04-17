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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ПРОВЕДЕТ 18 АПРЕЛЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ»
17:18 17.04.2017
«Единый день бесплатных консультаций» пройдет 18 апреля в Гродненском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и 20 апреля в Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в агентствах, а также во всех их филиалах и бюро в эти дни будет оказана всесторонняя консультационная помощь по вопросам оформления документов на недвижимое имущество. Каждый гражданин, представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель в обозначенные дни сможет обратиться в любое структурное подразделение Гродненского и Могилевского агентств по госрегистрации и земельному кадастру на территории области и получить бесплатную консультацию по вопросам госрегистрации, технической инвентаризации или оценке недвижимого имущества, о сроках строительства и консервации объектов строительства, вводе в эксплуатацию объектов строительства, алгоритме действий после работ по переустройству и перепланировке, оформлению сделок с недвижимым имуществом и т.п.
Начальники отделов и квалифицированные специалисты предприятий компетентно ответят обратившимся на все интересующие вопросы, а также помогут выработать алгоритм действий по разрешению сложных и нестандартных ситуаций. При наличии предусмотренных законодательством документов, можно будет оперативно оформить заказ на выполнение работ.
В Гродненском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру к акции «Единый день бесплатных консультаций» будут подключены также специалисты Комитета государственного контроля Гродненской области и местных исполнительных и распорядительных органов.
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