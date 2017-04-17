Выручка от реализации продукции предприятий концерна «Белнефтехим» в 2016 году составила 11240 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в расчете на одного работника выручка составила 150 тыс. долларов.

Крупнейшее объединение организаций в 2016 году обеспечило почти пятую часть объема промышленной продукции Беларуси и около трети республиканского экспорта товаров.

За 20 лет объем выпуска продукции организациями концерна увеличен в долларовом эквиваленте практически в 3 раза.

Внешнеторговый оборот за 20 лет деятельности концерна «Белнефтехим» превысил 285 млрд долларов. Исторически максимальный годовой внешнеторговый оборот был достигнут в 2012 году в размере 37,2 млрд долларов.

За годы своей деятельности концерн экспортировал товаров на сумму 168,1 млрд долларов. В настоящее время концерн осуществляет экспортно-импортные операции со 124 странами мира. В 2016 году товары поставлялись на рынки 113 стран, продукция импортировалась из 77 стран мира.

За последние 10 лет – с 2006-го по 2016 год – в модернизацию организаций нефтехимического комплекса инвестировано более 16 млрд долларов. Реализованы сотни инвестиционных проектов, позволяющих организациям концерна производить современную, востребованную покупателем продукцию по новейшим, эффективным технологиям. В результате более 70% инновационной продукции страны производится в организациях концерна.

Определены основные направления перспективного развития концерна на период до 2025 года. Каждая организация концерна предусматривает внедрение самых современных технологий производства, используемых ведущими мировыми производителями, повышение уровня надежности и безопасности действующих производств. Одна из основных целей – создание новых производств на основе углубленной переработки выпускаемой продукции, позволяющей получить более высокую добавленную стоимость.