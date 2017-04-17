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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ В 1-М КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 0,3%
16:55 17.04.2017

В 1-м квартале 2017 года валовой внутренний продукт Беларуси вырос по сравнению с 1-м кварталом 2016 года на 0,3% и составил 22,4 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 1-м квартале 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.

Объем промпроизводства за январь-март вырос на 4,3% до 21,1 млрд рублей. Объем сельхозпроизводства увеличился на 1,7% до 2,2 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в январе-марте 2017 года составили 3,4 млрд рублей, что на 6,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Розничный товарооборот снизился на 1,4% и составил 8,5 млрд рублей, оптовый - вырос на 0,2% до 17,3 млрд рублей.
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