РУП «Белтелеком» примет участие в XXIV Международной специализированной выставке «ТИБО-2017».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, современные телекоммуникационные решения будут представлены под общей концепцией «ЯСНА» – ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

В этом году для участников и посетителей выставки национальный оператор электросвязи приготовил как уже известные услуги и сервисы, так и новые предложения.

Бренд «ЯСНА», презентованный ровно год назад в рамках «ТИБО-2016», включает услуги, необходимые современному человеку для комфорта и полноценного общения: высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение ZALA и безлимитную телефонную связь по фиксированной сети РУП «Белтелеком».

Специально к выставке и первой годовщине бренда приурочен вывод на рынок пакета услуг «ЯСНА 100». В него включены: нелимитируемый доступ к сети Интернет на скорости до 100/50 Мбит/с и нелимитируемый доступ по технологии Wi-Fi с использованием действующих реквизитов доступа, интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено HD», возможность неограниченных телефонных соединений по сети «Белтелеком» по республике, услуга определения номера (CLIP) и базовый комплект услуги «Умный дом». Использование технологии GPON гарантирует неизменно высокое качество услуг. Оплата пакета производится на один лицевой счет.

На стенде посетители смогут узнать подробную информацию о пакетных решениях, познакомиться с дополнительными услугами. Кроме того, в режиме реального времени можно будет наблюдать динамику подключения новых абонентов к пакетам услуг «ЯСНА».

Концепция «Умный дом» – это выбор тех, кто предпочитает комфорт и безопасность. Услуга представляет собой систему управляющего оборудования, беспроводных датчиков и устройств, в том числе видеонаблюдения, позволяющих контролировать различные процессы в доме или офисе. В базовый комплект входят датчики открытия двери, дыма и движения. Дополнительно можно установить датчики протечки воды, температуры и влажности, умную розетку, тревожную сирену и другое оборудование. Количество датчиков и устройств, условия (сценарий) срабатывания абонент выбирает самостоятельно. О наступившем событии система информирует абонента в мобильном приложении, отправляет SMS-сообщение на указанный номер телефона или письмо на адрес электронной почты.

На «ТИБО-2017» будут представлены перспективные возможности услуги.

Дополнительно будет организована зона для работы с бизнес-сектором. Вниманию юридических лиц будут представлены телекоммуникационные решения, которые откроют не только новые возможности в совершенствовании бизнес-процессов организации, но и послужат реализации программ лояльности клиентов.

Например, все большую популярность приобретает услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi». Сегодня для многих компаний это возможность повысить уровень сервиса для клиентов, создать собственную «брендированную» бесплатную и удобную для клиентов сеть Wi-Fi, получить дополнительный инструмент маркетинговых исследований и обратной связи с клиентами. Индивидуальное название точки доступа (SSID), оформление портала авторизации в фирменном стиле компании-заказчика, техническая поддержка в режиме 24/7, возможность размещения рекламных баннеров и роликов, подробная статистика – вот только некоторые из возможностей и преимуществ услуги.

SMS-рассылка – это удобный и востребованный канал коммуникации компании с потенциальными клиентами. SMS-рассылка представляет собой эффективный инструмент информирования аудитории о новых предложениях, акциях и т. д. по базе номеров мобильных телефонов. Имя компании-отправителя (буквенное или цифровое) настраивается по желанию заказчика. Кабинет пользователя для создания сообщений удобен и прост в использовании.

Ежедневно на стенде компании все заинтересованные посетители смогут получить квалифицированную консультацию специалистов. Для гостей выставки «Белтелеком» приготовил множество сюрпризов и развлекательных интерактивных мероприятий, среди которых 3D-рисование в режиме виртуальной реальности, нейрогонки и многое другое.