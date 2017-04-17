С 2006 (от принятия решения о модернизации) до 2016 года вклад лесного комплекса во внешнеэкономический оборот Беларуси увеличился.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», экспорт лесного комплекса вырос в 1,6 раза – с 821 млн долларов до 1,3 млрд долларов. Его доля в общем экспорте страны увеличилась в 1,5 раза – с 3,7% до 5,7%. Сложилось устойчивое положительное внешнеэкономическое сальдо с ростом в 1,9 раза: с 317 млн долларов до 615 млн долларов.

За этот период объем заготовки деловой древесины увеличился на 8 млн куб. м – с 7,6 млн куб. м в 2006 году до 15,6 млн куб. м в 2016 году.

При этом самый лучший результат достигнут в динамике внешнеэкономического оборота плитной деревообрабатывающей продукции с высокой добавленной стоимостью.

Экспорт плитной продукции вырос в 3,8 раза – с 99,9 млн долларов до 379 млн долларов. Импорт плит снизился в 1,7 раза. В 2006 году импорт превышал экспорт на 11 млн долларов. В последние годы внешнеэкономическое сальдо – положительное, в 2016-м оно составило 314,5 млн долларов.

На начало модернизации (2007–2009 годы, когда составлялись бизнес-планы) цены на основные виды продукции в 1,7-2,5 раза были выше, чем на момент ввода новых производств в эксплуатацию. Таким образом, произведя и продав продукцию, предприятия не получили тех объемов выручки, на которые рассчитывали. Только в 2016-2017 годах ситуация на мировых рынках плитной продукции начала меняться.

В 2016 году средняя экспортная цена плиты ДВП по организациям концерна выросла на 38% при продолжающемся падении цен на фанеру (на 24%) и плиты ДВП (на 18%). В 1 квартале 2017 г рост цен составил по фанере – 8%, по плитам ДСП – 7% и ДВП – 5%.

Оживление рынков и рост цен на продукцию сразу отразились на загрузке производственных мощностей. Сегодня средний процент загрузки мощностей составляет по ДСП – 97% (в 2015 г. – 70%), по ДВП – 68% (в 2015 г. – 44%), фанере – 74% (2015 г. – 60%).

С начала 2017 года рост загрузки мощностей на 8-16% позволил обеспечить увеличение объемов производства продукции в сопоставимых условиях к уровню прошлого года более чем на 20%. При росте объемов производства сокращаются запасы готовой продукции на складах.

Сегодня доля экспорта в объеме производства по предприятиям концерна уже превышает 62%. Растет и доля экспорта в страны дальнего зарубежья: с 28% в 2014 году до 43% в 2016 году. Объем экспорта на новые перспективные рынки сбыта в 2016 году составил 10,1 млн долларов (при плане в 6 млн долларов).

В первом квартале 2017 года темп роста экспорта по концерну составил 135% (3,5% от общего объема экспорта отгружено на новые перспективные рынки).

В 2014 году затраты были снижены на 2%, в 2015 году – на 9%, в 2016 году – на 19%, в том числе по базовым деревообрабатывающим предприятиям – на 5%, 14% и 23% соответственно. Всего в 2016 году по концерну сэкономлено 203 млн рублей. Себестоимость продукции по организациям с госдолей 50 % и более снижена на 23%.

В результате принятых мер во 2-м полугодии 2016 года был обеспечен выход на безубыточную работу. Уровень рентабельности продаж по итогам 2016 года составил 1,9% по концерну в целом, по кругу организаций с госдолей 50% и более плюс 0,7%.

В 2017 году госпредприятия продолжают работать прибыльно с уровнем рентабельности продаж плюс 1,2% (по концерну в целом плюс 2,2%). В плане завершить 2017 год с рентабельностью в 6%.

За последние 3 года количество субъектов хозяйствования, производящих мебель, в Беларуси увеличилось вдвое – с 300 до 600. Экспорт вырос на 14%. Около 30% от республиканского экспорта мебели в 2016 году составила продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» (91,8 млн долларов, из них экспорт в страны дальнего зарубежья – 17,2%).

При этом в мебельном производстве создается добавленная стоимость, в десятки раз превышающая создаваемую в плитном производстве. При переработке одного кубометра древесины в фанеру и плиту ДВП стоимость товарной продукции в среднем составляет около 100 долларов, плиты ДСП – 60 долларов, при производстве мебели из массива древесины стоимость товарной продукции превышает 1000 долларов.

Кроме того, новое мебельное производство – это новые рабочие места для трудоустройства работников, высвобождаемых при оптимизации плитных производств.

Драйвером роста деревообрабатывающей отрасли сегодня является развитие мебельного производства, которое может осуществляться различными способами.

Имеется возможность выпускать мебель самим производителям плитной продукции, и это уже осуществляется в ОАО «Ивацевичдрев», «Гомельдрев», «Речицадрев», «Мостовдрев».

Производители также могут создавать условия для организации мебельных производств на своих производственных площадках, привлекая заинтересованных инвесторов.

В первом квартале текущего года концерном «Беллесбумпром» обеспечено выполнение всех утвержденных параметров социально-экономического развития.