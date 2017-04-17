С 10 по 13 октября 2017 г. в Минске пройдет 22-й Белорусский энергетический и экологический форум, выставка и конгресс ”Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро”.

Согласно распоряжению премьер-министра от 15.04.2017 г. № 139р, для подготовки и проведения указанных мероприятий создан организационный комитет. Его возглавил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.