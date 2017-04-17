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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 22-Й БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ, ВЫСТАВКА И КОНГРЕСС
16:28 17.04.2017
С 10 по 13 октября 2017 г. в Минске пройдет 22-й Белорусский энергетический и экологический форум, выставка и конгресс ”Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро”.
Согласно распоряжению премьер-министра от 15.04.2017 г. № 139р, для подготовки и проведения указанных мероприятий создан организационный комитет. Его возглавил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
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