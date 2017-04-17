На площадке сооружения Белорусской АЭС (генеральный проектировщик – АО «Атомпроект», генеральный подрядчик – Группа компаний ASE) завершен монтаж парогенераторов энергоблока №1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе компаний ASE (АО ИК «АСЭ» - АО АСЭ - АО «Атомэнергопроект»-АО «Атомпроект»), всего специалисты установили на штатное место четыре парогенератора.

Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторной установки (РУ) и предназначены для передачи тепла, произведенного в активной зоне реактора, во второй контур для генерации пара, питающего турбину.

«Монтаж парогенераторов завершает этап установки основного оборудования первого контура энергоблока и является стартом для подготовки к следующему важному этапу – сварке главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ)», - отметил вице-президент по проекту Белорусской АЭС группы компаний ASE Виталий Медяков.

Проект ВВЭР-1200, по которому сооружается Белорусская АЭС, – один из самых современных в мире, относится к поколению 3+ и соответствует всем международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Главная особенность проекта – комбинированное использование активных и пассивных систем безопасности. Энергоблок оснащен двойной защитной оболочкой и ловушкой расплава, что гарантирует исключение выхода радиоактивности в окружающую среду. Применяемые в проекте решения отвечают постфукусимским требованиям к надежности атомной станции, ее устойчивости к внешним воздействиям и внутренним отказам. На сегодняшний день ВВЭР-1200 – самый мощный из производимых в России реакторов. Главные преимущества блоков с реакторами типа ВВЭР (водо-водяной энергетический) – высокая производительность, долговечность и безопасность. Срок службы оборудования составляет 60 лет.