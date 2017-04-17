Белорусская торгово-промышленная палата начала выдавать сертификаты свободной продажи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, наличие сертификата свободной продажи – обязательное условие для ввоза определенных товаров (удобрений, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парфюмерно-косметической продукции, продуктов питания, некоторых других) в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

С проблемой отсутствия такого сертификата – документа, подтверждающего, что товары действительно производятся в Беларуси, могут свободно распространяться на всей территории страны и экспортироваться, столкнулся ряд белорусских предприятий-экспортеров.

Белорусская торгово-промышленная палата по согласованию с министерствами антимонопольного регулирования и торговли, здравоохранения, иностранных дел, а также Государственным комитетом по стандартизации приняла решение о выдаче сертификатов свободной продажи.

Выдача сертификатов будет осуществляться по принципу «одного окна», с минимальными временными затратами для белорусских экспортеров. Для получения сертификата свободной продажи заявитель сможет обратиться в областные унитарные предприятия БелТПП, их районные филиалы и представительства, расположенные в шаговой доступности. Возможность предварительно подать документы по электронной почте еще больше упростит процесс получения документа.

Членам БелТПП предоставляется скидка 10% на сертификат.