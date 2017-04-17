|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ГЕНШТАБА ВС ГЕННАДИЙ КАЗАКОВ ОСВОБОЖДЕН С ДОЛЖНОСТИ И НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
15:40 17.04.2017
Геннадий Казаков освобожден от должности начальника связи Вооруженных сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, согласовано назначение Г. Казакова директором ОАО «Агат – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
Курсы в банках
на 17.04.2017
Конвертация в банках
на 17.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте