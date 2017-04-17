ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ГЕНШТАБА ВС ГЕННАДИЙ КАЗАКОВ ОСВОБОЖДЕН С ДОЛЖНОСТИ И НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

15:40 17.04.2017 Геннадий Казаков освобожден от должности начальника связи Вооруженных сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, согласовано назначение Г. Казакова директором ОАО «Агат – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».