Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY совместно с Борисовским женским социальным общественным объединением «Провинция» решили выяснить, как белорусы относятся к работе за границей, много ли наших соотечественников выезжало на заработки за рубеж и с какими проблемами чаще всего сталкиваются сотрудники в другой стране. В опросе приняли участие 1602 человека. Среди них мужчин – 57,3%, женщин – 42,7%.

Большинство опрошенных – 80,9% не выезжали на заработки за рубеж. При этом 75,5% респондентов хотели бы это сделать и лишь у 5,4% участников исследования подобного желания не возникало.

Каждый пятый респондент (19,1%) имеет опыт работы за рубежом. Среди основных причин, побудивших на работу за границей, участники исследования указывали следующие: желание больше зарабатывать (65,4%) и приобретение нового опыта (39,5%). Представилась возможность трудоустройства в другой стране – 14,4%, столько же респондентов мотивировали свой отъезд желанием узнать другую культуру. Работая за рубежом, 13,1% участников исследования хотели выучить иностранный язык, 12,7% - принять участие в интересных проектах, 11,8% - вовсе начать новую жизнь. Уехали работать в другую страну за карьерным ростом – 10,1% опрошенных, из-за хорошего климата – 6,9% респондентов, за своей семьей и близкими людьми – 4,2% участников исследования.

Выбирая работодателя за границей, респонденты прежде всего обращали внимание на предлагаемый уровень заработной платы (69%), социальный пакет (24,5%), возможность построить карьеру (21,6%) и пройти обучение (20,6%), а также на атмосферу в коллективе (19,6%).

Чаще всего опрошенные выезжали на заработки в Россию – 48% и Польшу – 21,2%. Респонденты также указывали, что работали в Германии – 11,1%, США – 7,8%, Украине – 7,2%, Турции – 4,6% и Литве – 4,2%. Среди других вариантов ответов участников исследования (11,4%) встречались единичные случаи работы в Туркменистане, Дании, Грузии, Бельгии, Венесуэле, Испании, Молдове, Нидерландах, Вьетнаме, Норвегии, Аргентине, Бразилии, Канаде и прочих странах.

25,8% участников исследования трудились в другой стране от 3 месяцев до 1 года, 19,9% - 1 месяц, 18,7% - до 3 месяцев, 18,6% - 1-3 года, 17% - более 3 лет.

При этом среди 306 опрошенных, выезжавших на работу за границу, 32,3% столкнулись с обманом со стороны работодателя. Ответы респондентов показали, что чаще всего не выполняются обязательства по заработной плате – 78,8%, социальным гарантиям – 26,3% и надлежащему оформлению документов при трудоустройстве – 20,2%.

Однако большинство опрошенных (82,8%), выезжавших на работу за рубеж, никуда не обращались для защиты и восстановления своих прав.

В целом среди 1602 участников исследования 68,7% не знают, как необходимо действовать, куда обращаться при возникновении вопросов при трудоустройстве за границей.

«Если работник заключил трудовой договор, но его права нарушаются, например, ему не выплачивают заработную плату, заставляют выполнять работы, которые не были оговорены в договоре и т.д., то необходимо обращаться за помощью в органы, которые контролируют нарушение трудового законодательства в данной стране. Так. в Российской Федерации вы можете обратиться в инспекции по труду, прокуратуру. Если вопрос не решается в данных инстанциях, то следует обращаться в суд. Больше вопросов возникает, если человек работал без трудового договора, и его права были нарушены, к примеру, ему отказывают в выплате заработной платы: такие вопросы в большинстве стран решаются только через суд. И это обязательно необходимо делать только в той стране, где зарегистрировано предприятие, на котором человек работал. Для этого будет необходимо представить суду доказательства, что фактически трудовой договор был заключен, и работник выполнял на рабочем месте свои обязанности. Такими доказательствами могут быть записи, документы, касающиеся работы, расписки, свидетельские показания, фото и видеосъемка и др. Суд должен будет установить факт нахождения в трудовых отношениях и только после этого можно удовлетворить требование, например, о получении заработной платы. Поскольку это сделать достаточно сложно, то мы советуем обратиться к практикующим юристам/адвокатам в той стране, где вы находитесь, а также в общественные организации, которые оказывают бесплатную помощь иммигрантам независимо от правового статуса трудящегося в стране. В случае же если вы находились в ситуации торговли людьми, необходимо обязательно обращаться за помощью в общественные организации на территории страны пребывания, в полицию, в белорусское консульство. Мы рекомендуем до выезда за границу узнать те номера телефонов, которые могут вам понадобиться в другой стране в случае сложной ситуации, узнать необходимую информацию о безопасном выезде за границу. Обращаться к нам можно по телефонам на территории Беларуси: короткий номер 113 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Беларуси), 7113 (звонок с мобильных телефонов на территории Беларуси), (+375-17) 211-02-51 телефон в Минске для звонков из-за рубежа. Также вы можете писать нам онлайн на сайте lastrada.by», - прокомментировала руководитель программы «Ла Страда» МОО «Гендерные перспективы» Елена Нестерук.