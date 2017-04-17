В 2016 году органы прокуратуры Брестской области на выездных приемах приняли 662 гражданина и 42 представителя юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, активно используется возможность разрешения поступивших обращений граждан и представителей юрлиц с выездом на место, что дает возможность более детально изучить доводы заявителей и незамедлительно принять меры по устранению нарушений законодательства.

Существенно увеличилось количество разрешенных обращений по вопросам административной ответственности, жилищного законодательства, порядка деятельности организаций, организации работы с обращениями граждан. Проблемные вопросы, обозначившиеся при рассмотрении обращений, учтены при планировании прокурорами проверок на 2017 год.

В целом результаты проведенных прокурорами проверок свидетельствуют о том, что руководители администраций, исполкомов, предприятий, учреждений и организаций уделяют должное внимание работе с обращениями граждан и юридических лиц.

Вместе с тем установлены факты, когда заявителям давались неполные ответы, не обеспечивался контроль над решением поставленных заявителями вопросов.

Не во всех случаях разъяснялся порядок обжалования принятых по обращениям решений.

На выявленные нарушения прокуроры безотлагательно реагировали. Так, прокуратурой Бреста было установлено, что ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» более 2 месяцев не принимало мер по обращению председателя правления товарищества собственников жилого дома по вопросам устранения недостатков, допущенных при строительстве дома. В связи с этим прокуратурой Бреста директору указанного общества вынесено предписание о незамедлительном рассмотрении обращения, которое было исполнено. Виновное лицо, допустившее волокиту при его рассмотрении (начальник отдела названного общества), привлечен к административной ответственности.

Всего по требованиям прокуроров в Брестской области в 2016 году к дисциплинарной ответственности было привлечено 102 лица, допустивших нарушения законодательства об обращениях граждан и юрлиц.