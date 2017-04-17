ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР VELCOM И «АТЛАНТ ТЕЛЕКОМ» НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СЕТЕЙ GPON В БЕЛАРУСИ
14:30 17.04.2017

Компания Velcom совместно с «Атлант Телеком» начинает масштабное строительство высокоскоростных сетей GPON в Беларуси. Об этом журналистам рассказали топ-менеджеры компании.

Пилотный проект реализован в Бобруйске, где появилась возможность подключить к интернету по новой технологии более 23 тыс. квартир.

По словам, заместителя генерального директора Velcom по фиксированной связи и интеграции Антона Бладика, для строительства сети GPON в Бобруйске используется оптическая сеть Velcom. Это позволяет значительно сократить издержки и дает возможность быстро реализовывать подобные проекты в других регионах Беларуси.

«Себестоимость прокладки сетей по технологиям GPON и Ethernet практически сравнялась, при этом «пассивная оптика» значительно выигрывает в экономии при последующем использовании. Но что важнее, она предоставит абонентам большие возможности. И если сейчас далеко не каждый абонент нуждается даже в 100 Мбит/с, то в будущем, когда потребности пользователей вырастут, мы сможем обеспечить их необходимой скоростью без модернизации оптической сети», – сказал А. Бладик.

Он добавил, что планируется строить GPON-сети по всей Беларуси.

«В частности, новая технология, будет использоваться для покрытия новых микрорайонов Минска и областных центров. Кроме того, «пассивная оптика» вслед за Бобруйском придет и в другие районные города. Где уже есть наше покрытие сетью Ethernet, там нецелесообразно прокладывать GPON-сеть. В будущем мы будем модернизировать существующие с учетом спроса потребителей», – отметил А. Бладик.

По словам заместителя генерального директора Velcom по техническим вопросам Кристиана Лаке, технология GPON позволяет предоставить абоненту доступ в интернет на скорости до 2,4 Гбит/сек, а при определенной модернизации оборудования – до 10 Гбит/сек. Учитывая мировые тенденции потребления трафика, такая скорость белорусам может понадобиться через 5-10 лет.

«Скоростной потенциал GPON позволяет использовать любые мультимедийные и виртуальные сервисы. Правда, сегодня в мире не существует контента, для которого понадобилась бы пропускная способность в 10 Гбит/сек. Но существует технология, которая способна этот контент передавать, и мы уже сейчас можем предоставить ее абонентам. Это своего рода задел на будущее, когда потребление интернет-трафика вырастет в десятки раз», – сказал К. Лаке.

Со строительством сетей GPON интернет-оператор также снизит эксплуатационные издержки. В ближайшие три-четыре года Velcom совместно с «Атлант Телеком» развернет крупномасштабное строительство сети по технологии GPON в Минске и регионах. Тем самым интернет-оператор планирует значительно укрепить свое присутствие на рынке фиксированной связи в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
валюта курс
EUR 2.0014
USD 1.8825
RUB 3.3463
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0014 +0.0037
USD 1.8825 +0.0008
RUB 3.3463 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9910 2.0020
USD 1.8760 1.8820
RUB 3.3300 3.3390
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0660
EUR/RUB 59.6100 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте