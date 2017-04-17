Компания Velcom совместно с «Атлант Телеком» начинает масштабное строительство высокоскоростных сетей GPON в Беларуси. Об этом журналистам рассказали топ-менеджеры компании.

Пилотный проект реализован в Бобруйске, где появилась возможность подключить к интернету по новой технологии более 23 тыс. квартир.

По словам, заместителя генерального директора Velcom по фиксированной связи и интеграции Антона Бладика, для строительства сети GPON в Бобруйске используется оптическая сеть Velcom. Это позволяет значительно сократить издержки и дает возможность быстро реализовывать подобные проекты в других регионах Беларуси.

«Себестоимость прокладки сетей по технологиям GPON и Ethernet практически сравнялась, при этом «пассивная оптика» значительно выигрывает в экономии при последующем использовании. Но что важнее, она предоставит абонентам большие возможности. И если сейчас далеко не каждый абонент нуждается даже в 100 Мбит/с, то в будущем, когда потребности пользователей вырастут, мы сможем обеспечить их необходимой скоростью без модернизации оптической сети», – сказал А. Бладик.

Он добавил, что планируется строить GPON-сети по всей Беларуси.

«В частности, новая технология, будет использоваться для покрытия новых микрорайонов Минска и областных центров. Кроме того, «пассивная оптика» вслед за Бобруйском придет и в другие районные города. Где уже есть наше покрытие сетью Ethernet, там нецелесообразно прокладывать GPON-сеть. В будущем мы будем модернизировать существующие с учетом спроса потребителей», – отметил А. Бладик.

По словам заместителя генерального директора Velcom по техническим вопросам Кристиана Лаке, технология GPON позволяет предоставить абоненту доступ в интернет на скорости до 2,4 Гбит/сек, а при определенной модернизации оборудования – до 10 Гбит/сек. Учитывая мировые тенденции потребления трафика, такая скорость белорусам может понадобиться через 5-10 лет.

«Скоростной потенциал GPON позволяет использовать любые мультимедийные и виртуальные сервисы. Правда, сегодня в мире не существует контента, для которого понадобилась бы пропускная способность в 10 Гбит/сек. Но существует технология, которая способна этот контент передавать, и мы уже сейчас можем предоставить ее абонентам. Это своего рода задел на будущее, когда потребление интернет-трафика вырастет в десятки раз», – сказал К. Лаке.

Со строительством сетей GPON интернет-оператор также снизит эксплуатационные издержки. В ближайшие три-четыре года Velcom совместно с «Атлант Телеком» развернет крупномасштабное строительство сети по технологии GPON в Минске и регионах. Тем самым интернет-оператор планирует значительно укрепить свое присутствие на рынке фиксированной связи в Беларуси.