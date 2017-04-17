Организации Госкомвоенпрома будут представлены коллективной экспозицией на XXIV Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017», который пройдет в Минске 18-21 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, в числе участников – ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» и РПУП «Завод точной электромеханики», которые на стенде коллективной экспозиции продемонстрируют применение новейших технологических решений, базирующихся на передовых информационных технологиях, в самых разнообразных сферах, таких как телекоммуникации, транспорт, а также использование технологий «умный город».

Отдельным стендом будет представлена продукция и услуги ОАО «Техника связи».

Специалисты РПУП «Завод точной электромеханики» проведут презентацию национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси, в ходе которой планируют рассмотреть вопросы предоставления услуг связи для резидентов и нерезидентов Беларуси, организации телевизионного вещания, аренды спутниковой емкости спутника связи Белинтерсат-1.

ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» на стенде представят навигационные и геоинформационные технологии в решении задач транспортной сферы: решения для мониторинга транспорта на базе навигационного центра, система защищенного глобального мониторинга карьерной техники (СГМКТ).

В рамках опытно-конструкторской работы был разработан комплекс программно-аппаратных средств, представляющий собой совокупность взаимосвязанных средств вычислительной техники на базе ПЭВМ, объединенных в одну сетевую среду и функционирующих под управлением операционной системы с использованием архитектуры «клиент – сервер», модулей мониторинга бортовых, а также средств связи.

СГМКТ на местах эксплуатации обеспечивает автоматизацию рабочих процессов и позволяет осуществлять сбор, регистрацию, обработку и визуализацию контрольной и диагностической информации, получаемой от оборудования, установленного на карьерный самосвал БЕЛАЗ с применением современных технологий позиционирования на основе сигналов СНС GPS/ГЛОНАСС и беспроводных сигналов связи.

Система помогает улучшить контроль над эксплуатацией карьерной техники путем оперативного получения точной информации о местонахождении и техническом состоянии машины, что позволит снизить затраты и достигнуть максимальной производительности в работе техники на объектах.

Применение универсальных интерфейсов и адаптивного к пользователю программного обеспечения позволяет снизить затраты на обучение обслуживающего персонала, а проведение системного анализа работы парка автотехники – эффективно планировать замену расходных материалов и запасных частей.

На выставочном стенде ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» можно будет познакомиться с технологиями «умного города»: автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), информационная система «Личный кабинет» для абонентов энергосберегающих организаций, а также технологиями управления городским транспортом автоматизированной системой управления дорожным движением «АГАТ» и подсистемой видеоконтроля.

Кроме того, на стенде Общества будут представлены системы бесперебойного энергоснабжения: линейка однофазных источников бесперебойного питания мощностью от 1 до 3 кВА для обеспечения электропитания компьютерных систем или другого оборудования в случае резкого падения или отсутствия входного питающего напряжения системы.

На стенде ОАО «Техника связи» будет представлен целый ряд средств связи и современные поисковые комплексы, которые уверенно работать в условиях помех, создаваемых, в том числе линиями электропередач, трансформаторными подстанциями, трамвайными и троллейбусными линиями, станциями катодной защиты и т.д.

Впервые на выставку «ТИБО-2017» ОАО «Техника связи» представит новинки – радиостанции «Клен» (возимая) и «Клен» (носимая), а также модернизированный образец аварийно-спасательной радиостанции Р-855-А1-406.

На стенде предприятие будет экспонировать генератор искателя повреждений ГИП-1 (передатчик) в комплекте с искателем кабелей ИК-1 (приемник), которые применяются для обнаружения мест повреждений кабелей и трубопроводов.

Еще одна разработка предприятия – специальный сигнальный столб, обозначающий вне пределов промышленной и жилой застройки трассу подземной инженерной коммуникации. Выведенные на его поверхность проводники сигнальнолокализационной ленты, которая прокладывается в траншее под землей на глубине, предусмотренной действующими строительными нормами, позволяют подключать к ним генератор частоты типа ГИП-1 для определения как самой трассы трубопровода, так и его возможных повреждений.

Сегодня такая технология позволяет наиболее эффективно обнаруживать под землей неметаллические инженерные коммуникации (трубопроводы, оптические линии связи и другие). При этом она в разы дешевле, применяемых для этих целей георадаров.