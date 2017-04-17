В 2021 году на месте НВЦ «БелЭкспо» и бывшей второй больницы в Минске должен появиться многофункциональный комплекс, который построит инвестор из ОАЭ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома», еще до заключения инвестдоговора был определен допустимый объем будущей постройки. После этого арабская компания предложила городу несколько вариантов оформления фасада объекта. Среди них фигурировал и фасад в арабском стиле.

«Но мы смогли доказать, что это не лучший вариант для места, которое расположено по соседству с историческим центром, где много культовых христианских памятников архитектуры. В итоге стороны остановились на более европейском фасаде, который «вписывается в контекст места», — сказал главный архитектор Минска Павел Лучинович.

Вариант застройки подготовила компания «Воробьев и партнеры», известная по таким объектам, как катарский «Сокол» на пр-т. Победителей и офис Белорусской калийной компании на пр-т. Машерова.

«И это удача архитектора, что здание нормально садится по высоте, не доминирует и не превышает Оперный театр», — добавил Лучинович.

В компании отмечают, что «масштаб здания гуманен по отношению к прилегающей исторической застройке. Он не вызывает чувства отчуждения, а органично вписывается в сложившуюся структуру городского центра».

Сам комплекс условно можно разделить на две части. Первая — новые сооружения на месте идущего под снос «БелЭкспо», среди которых появятся пятизвездочный отель сети Viceroy и различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и другие. Гостиничные номера расположатся на 3−7 этажах сооружения. На верхнем этаже будут люксовые номера и скай-бар. «Архитектурная концепция гостиницы построена по принципу центрального многосветного атриумного пространства с верхним боковым светом, освещающим зимний сад на первом этаже», — рассказывают проектировщики. Рядом с гостиницей расположится ресторан, нависающий над рекой. Возможно, даже пол этого заведения будет прозрачным.

Второй частью многофункционального комплекса можно назвать реконструированные исторические здания бывшего Троицкого монастыря базилианок, которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки, кафе и апартаменты гостиничного типа. Таким образом, по задумке проектировщиков, комплекс должен гармонировать не только с Верхним городом, но и с Троицким предместьем и Оперным театром.

В плане же комплексного подхода к формированию городской среды, объект станет связующим звеном между Верхним городом и Оперным театром. В том числе для этого инвестор построит новый мост через Свислочь, по которому свободно смогут ходить все желающие.

«Можно считать, что наша пешеходная зона таким образом продлится до Оперного», — добавил Лучинович.

Сам новый объект тоже должен стать полноценным центром для отдыха горожан и туристов. Инвестор благоустроит набережную и зеленую зону, а также сохранит аллею Героев вдоль улицы Купалы.