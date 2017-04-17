ОАО «Брестское пиво» выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с начальной ценой 17420000 рублей без НДС. Первые повторные торги пройдут 16 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, шаг аукциона – 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%.

Победителю торгов предоставляется рассрочка по оплате стоимости предмета торгов.

Заявление на участие в аукционе необходимо направить 15 мая до 17.30 по адресу 224014, Брест, ул. Бауманская, 18.