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ЭКОНОМИКА РБ


АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА МИНСКА ОРГАНИЗУЕТ СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ
13:21 17.04.2017

Семинар по финансовой поддержке малого бизнеса и экспортно-ориентированных предприятий пройдет 19 апреля, пишет агентство «Минск-Новости».

«Будет освещаться ряд вопросов, в частности, какая сегодня существует поддержка для малого бизнеса, какая — финансовая, страховая, кредитная — есть для экспортеров, а также каковы условия привлечения кредитов, в том числе китайских», - рассказала заместитель главы администрации Советского района Александра Величко.

По ее словам, не все знают о вариантах поддержки малого бизнеса. Часть предпринимателей опасается сотрудничать с государством, например, в выделении им субсидий на погашение кредитов, компенсации части расходов на участие в выставочно-ярмарочной деятельности.

«Мы действительно хотим помочь. Средства на это выделены, и для их получения можно поучаствовать в конкурсе, - добавила А. Величко. - За прошлый год в Минске от Советского района 17 предприятий воспользовались такой поддержкой. Это максимальное число среди всех районов. Мы видим в этом резерв для экономического развития района и города в целом».

В ходе мероприятия будут прочитаны доклады, состоится общение в формате «вопрос — ответ». Выступят представители Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства, Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, научно-технологического парка БНТУ «Политехник», крупнейших банков и страховых организаций.

Мероприятие пройдет в здании районной администрации (ул. Дорошевича, 8. Начало в 10:00).
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