ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

13:05 17.04.2017 На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 13 апреля в качестве новых резидентов ПВТ были зарегистрированы восемь ИТ-компаний. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, зарегистрированы следующие компании: ООО "АйТиСаппортМи"; ООО "Айтакко"; ООО "ИнКата"; ООО "Фьюжнтех"; ООО "Эймэта"; ООО "Гисмарт"; ООО "Пандадок" и ООО "Флеспи". Также на заседании был одобрен новый бизнес-проект компании-резидента ПВТ ООО "ЛВО", который предусматривает расширение перечня видов деятельности этой компании. Таким образом, по состоянию на 13 апреля 2017 года в Парке высоких технологий 173 резидента.