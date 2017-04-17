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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
13:05 17.04.2017
На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 13 апреля в качестве новых резидентов ПВТ были зарегистрированы восемь ИТ-компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, зарегистрированы следующие компании: ООО "АйТиСаппортМи"; ООО "Айтакко"; ООО "ИнКата"; ООО "Фьюжнтех"; ООО "Эймэта"; ООО "Гисмарт"; ООО "Пандадок" и ООО "Флеспи".
Также на заседании был одобрен новый бизнес-проект компании-резидента ПВТ ООО "ЛВО", который предусматривает расширение перечня видов деятельности этой компании.
Таким образом, по состоянию на 13 апреля 2017 года в Парке высоких технологий 173 резидента.
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