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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО СОСТОИТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ» СРЕДИ СТУДЕНТОВ
12:46 17.04.2017
18-19 апреля в Гродно состоится Республиканская олимпиада по учебной дисциплине «Педиатрия» среди студентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в мероприятии примут участие студенты 4, 5, 6 курсов, обучающиеся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело» и 1-79 01 02 «Педиатрия».
Основная цель олимпиады - развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений студентов медицинских университетов, содействие самореализации личности, создание необходимых условий для выявления талантливой, способной к творческой деятельности молодежи, расширение медицинского кругозора, формирование клинического мышления и мотивации студентов к получению знаний и профессиональных навыков.
Олимпиадные задания будут включать решение ситуационных задач, компьютерное тестирование, диагностику заболеваний у постели пациента.
Открытие олимпиады состоится 18 апреля 2017 года в 10.00 часов в главном корпусе учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет». Подведение итогов олимпиады и награждение победителей состоится 19 апреля 2017 года в 16.00 часов.
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