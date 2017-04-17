Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда и Беларуси 13 марта текущего года отказала ООО «РовалэнтТоргСервис» в удовлетворении жалобы на решение антимонопольного органа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в 2015 году ООО «РовалэнтТоргСервис» в нарушение прав и законных интересов НТ ЗАО «Аларм» ввело в гражданский оборот на территории Беларуси товар, произведенный с использованием ноу-хау конкурента, тем самым нарушив запрет, установленный Законом Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности конкурента).

Ввиду совершения указанных действий антимонопольным органом было вынесено постановление о привлечении ООО «РовалэнтТоргСервис» к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 400 деноминированных белорусских рублей за недобросовестную конкуренцию на товарном рынке технических средств и систем охраны.

Принятое решение направлено на восстановление прав и защиту законных интересов собственника ноу-хау, противодействие недобросовестной конкуренции.

Напомним, ранее Генеральной прокуратурой Беларуси и Экономическим судом Минской области было отказано в удовлетворении жалобы ООО «РовалэнтТоргСервис» на постановление антимонопольного органа.