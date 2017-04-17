|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЖАЛОБУ ООО «РОВАЛЭНТТОРГСЕРВИС» ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАВИЛ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
12:18 17.04.2017
Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда и Беларуси 13 марта текущего года отказала ООО «РовалэнтТоргСервис» в удовлетворении жалобы на решение антимонопольного органа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в 2015 году ООО «РовалэнтТоргСервис» в нарушение прав и законных интересов НТ ЗАО «Аларм» ввело в гражданский оборот на территории Беларуси товар, произведенный с использованием ноу-хау конкурента, тем самым нарушив запрет, установленный Законом Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности конкурента).
Ввиду совершения указанных действий антимонопольным органом было вынесено постановление о привлечении ООО «РовалэнтТоргСервис» к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 400 деноминированных белорусских рублей за недобросовестную конкуренцию на товарном рынке технических средств и систем охраны.
Принятое решение направлено на восстановление прав и защиту законных интересов собственника ноу-хау, противодействие недобросовестной конкуренции.
Напомним, ранее Генеральной прокуратурой Беларуси и Экономическим судом Минской области было отказано в удовлетворении жалобы ООО «РовалэнтТоргСервис» на постановление антимонопольного органа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
Курсы в банках
на 17.04.2017
Конвертация в банках
на 17.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте