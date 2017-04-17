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ЭКОНОМИКА РБ
УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ БРУ ВНЕДРЯЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВО
12:01 17.04.2017
Уникальные разработки ученых Белорусско-российского университета внедряются в практику, пишут «Могилевские ведомости».
В частности, под руководством профессора, доктора технических наук Владимира Тарасика в вузе создан полный комплекс компонентов мехатронной системы автоматического управления и диагностирования гидромеханических передач (контроллер, селектор, электрогидравлический клапан, дисплей и другие) мобильных машин. Эти изделия по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, но значительно дешевле их.
Производство компонентов освоено на новополоцком предприятии «Измеритель» и они уже используются на опытных карьерных самосвалах «БелАЗ».
Как сообщили в университете, комплекс этих изделий может устанавливаться, в принципе, на любые колесные и гусеничные машины, включая строительные и дорожные, способствует увеличению их средней скорости и производительности, снижению расхода топлива, увеличению ресурса техники. Интерес к разработке могилевских ученых проявляют как отечественные, так зарубежные производители мобильных машин.
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