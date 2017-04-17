Уникальные разработки ученых Белорусско-российского университета внедряются в практику, пишут «Могилевские ведомости».

В частности, под руководством профессора, доктора технических наук Владимира Тарасика в вузе создан полный комплекс компонентов мехатронной системы автоматического управления и диагностирования гидромеханических передач (контроллер, селектор, электрогидравлический клапан, дисплей и другие) мобильных машин. Эти изделия по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, но значительно дешевле их.

Производство компонентов освоено на новополоцком предприятии «Измеритель» и они уже используются на опытных карьерных самосвалах «БелАЗ».

Как сообщили в университете, комплекс этих изделий может устанавливаться, в принципе, на любые колесные и гусеничные машины, включая строительные и дорожные, способствует увеличению их средней скорости и производительности, снижению расхода топлива, увеличению ресурса техники. Интерес к разработке могилевских ученых проявляют как отечественные, так зарубежные производители мобильных машин.