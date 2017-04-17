Распоряжением премьер-министра № 132р от 13.04.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для формирования прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год, прогноза основных параметров экономического развития, параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и плановый период.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочую группу возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Распоряжением также определен план работы группы и сроки разработки указанных проектов.

Согласно документу, рабочей группе поручено осуществлять координацию разработки проектов Министерством экономики, Министерством финансов, другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси.

При необходимости рабочая группа может привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.

Министерству экономики совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси необходимо разработать проекты и внести их до 15 августа 2017 г. на рассмотрение в Совет министров.

Министерству финансов совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси поручено разработать проект республиканского бюджета на 2018 год и внести его на рассмотрение в Совет министров в сроки, устанавливаемые планом работы Совмина и Президиума Совета министров на второе полугодие 2017 г.