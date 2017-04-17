ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВАСИЛИЙ МАТЮШЕВСКИЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2018 ГОД
11:42 17.04.2017

Распоряжением премьер-министра № 132р от 13.04.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для формирования прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год, прогноза основных параметров экономического развития, параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и плановый период.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочую группу возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Распоряжением также определен план работы группы и сроки разработки указанных проектов.

Согласно документу, рабочей группе поручено осуществлять координацию разработки проектов Министерством экономики, Министерством финансов, другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси.

При необходимости рабочая группа может привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.

Министерству экономики совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси необходимо разработать проекты и внести их до 15 августа 2017 г. на рассмотрение в Совет министров.

Министерству финансов совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси поручено разработать проект республиканского бюджета на 2018 год и внести его на рассмотрение в Совет министров в сроки, устанавливаемые планом работы Совмина и Президиума Совета министров на второе полугодие 2017 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
валюта курс
EUR 2.0014
USD 1.8825
RUB 3.3463
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0014 +0.0037
USD 1.8825 +0.0008
RUB 3.3463 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9910 2.0020
USD 1.8760 1.8820
RUB 3.3300 3.3390
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0660
EUR/RUB 59.6100 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте