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ЭКОНОМИКА РБ
ВАСИЛИЙ МАТЮШЕВСКИЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2018 ГОД
11:42 17.04.2017
Распоряжением премьер-министра № 132р от 13.04.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для формирования прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год, прогноза основных параметров экономического развития, параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и плановый период.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочую группу возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.
Распоряжением также определен план работы группы и сроки разработки указанных проектов.
Согласно документу, рабочей группе поручено осуществлять координацию разработки проектов Министерством экономики, Министерством финансов, другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси.
При необходимости рабочая группа может привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.
Министерству экономики совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси необходимо разработать проекты и внести их до 15 августа 2017 г. на рассмотрение в Совет министров.
Министерству финансов совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси поручено разработать проект республиканского бюджета на 2018 год и внести его на рассмотрение в Совет министров в сроки, устанавливаемые планом работы Совмина и Президиума Совета министров на второе полугодие 2017 г.
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