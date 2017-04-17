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ЭКОНОМИКА РБ


СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАМКАХ КОЛЛЕКТИВНОГО СТЕНДА МИНСВЯЗИ НА ТИБО-2017
11:30 17.04.2017

Современное состояние и перспективы электронного правительства будут представлены в рамках коллективного стенда Минсвязи на выставке ТИБО-2017, которая пройдет в Минске с 18 по 21 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на стенде министерства будут представлены электронные услуги и сервисы государственных органов и организаций в разрезе трех основных направлений взаимодействия.

Так, тематический блок «Государство-Государство (G2G)» посвящен системам, которые влияют на качество и оперативность оказания государственных услуг и принятия решений в сфере государственного управления, в том числе выступающим в качестве базовых элементов электронного правительства, среди них: единый портал электронных услуг; система межведомственного электронного документооборота; программный комплекс «Одно окно»; государственная система управления открытыми ключами; публичная кадастровая карта и другие.

Тематический блок «Государство-Гражданин (G2C)» будут представлены электронные услуги и сервисы, которые непосредственно демонстрируют основные функции электронного правительства для населения, позволяющие гражданам оперативно получать государственные услуги в различных жизненных ситуациях с помощью информационных технологий, без необходимости обращения в государственную структуру: электронный рецепт; электронная школа; сервисы для управления городским транспортом; регулирование имущественных вопросов; услуги в сфере культуры и туризма.

Третий тематический блок «Государство-Бизнес (G2B)» будет представлен информационными системами, которые позволяют оптимизировать процессы ведения бизнеса, в том числе в части взаимодействия с государственными структурами, осуществляющими разрешительные, регулирующие и иные функции: электронное лицензирование; реестр движимого имущества, обремененного залогом; земельно-информационные системы; осуществление денежных переводов и платежей в электронном виде и другие.

В целом перечисленные системы и сервисы электронного правительства направлены на оптимизацию процессов информационного взаимодействия населения и бизнеса с государством. Убедиться в этом и ознакомиться с их возможностями, включая получение в режиме реального времени доступных электронных услуг, можно, посетив экспозиции коллективного стенда Министерства связи и информатизации на Международной специализированной выставке XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017».
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