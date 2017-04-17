Количество нарушений со стороны столичных организаций при обращении со вторичными материальными ресурсами (ВМР) в 2016 году по сравнению с 2015-м уменьшилось на 13 %. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», в ходе прямой линии 14 апреля сообщила начальник отдела госконтроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко.

«Основная функция комитета — не допустить захоронения вторичных материальных ресурсов, - отметила Е. Авраменко. - Мы выдаем разрешения на захоронение только тех отходов производства, которые не внесены в Государственный реестр объектов по использованию отходов. Он включает не только стекло, пластик и бумагу, но и многие другие виды. Например, строительные отходы — бетон, железобетон, древесину. Они могут перерабатываться и использоваться вторично. Мы выезжаем в рейды на полигоны. Когда транспорт организаций заезжает на весовую, визуально просматриваем, что в нем содержится. Одно из самых распространенных нарушений — для захоронения привозят картон. А предприятия общественного питания, как правило, везут стекло и ПЭТ-бутылки. Чтобы предотвратить это, комитет разработал план мероприятий по максимальному извлечению ВМР и сокращению объемов захоронения отходов».

На прямую линию обратилась Лидия Александровна из Первомайского района:

Полиэтиленовые пакеты заполонили город. Они везде — на улицах, в парках, дворах… Как уменьшить их количество?

«Объемы их образования действительно очень большие, - ответила специалист. - Проблему можно решить, если население вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов будет приобретать экологические сумки. Они продаются в столичных торговых сетях. Стоят не очень дорого, в сложенном состоянии почти не занимают места, выдерживают большой вес, имеют товарный вид. К тому же служить будут много лет».

Сергей Никоненко с ул. Притыцкого поинтересовался, как можно утилизировать листовое стекло. Елена Авраменко пояснила, что такой вид отходов принимает только УП «Экорес». Причем отвезти стекло придется самостоятельно.

Другие обращения касались сбора ВМР в дачных кооперативах, процедуры получения разрешения на захоронение мусора, обращения с бесхозяйными отходами. На все вопросы были даны ответы и разъяснения.