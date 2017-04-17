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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ГОД ДЕЙСТВИЯ УКАЗА №40 УПЛАЧЕНО ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ БОЛЕЕ 96 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
10:40 17.04.2017

Указ №40 от 11 февраля 2016 г., вступивший в силу 14 апреля 2016 г., был принят в целях создания «барьера» для перемещения через таможенную границу физическими лицами коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования.

Напомним, при пересечении таможенной границы чаще одного раза в три календарных месяца стоимость перемещаемого в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товара для личного пользования не должна превышать 300 евро, а вес – 20 кг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, с момента вступления в силу указа и до 14 апреля 2017 г. количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тысячи. При этом за указанный период в Беларусь въехало около 11,7 млн физических лиц.

Практическое применение норм указа подтвердило его эффективность при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот. Должностными лицами таможенных органов выявлено порядка 1 тысячи административных правонарушений по фактам ввоза на территорию ЕАЭС подобных партий товаров.

В отношении товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования, было подано 255 деклараций на товары. Уплаченные таможенные платежи при этом составили около 96,2 тыс. рублей.

Указанные статистические данные свидетельствуют, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей.

Отмечается отсутствие проблемных вопросов перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования физлицами, следующими в отпуска, командировки, в туристических и частных целях, а также в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
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