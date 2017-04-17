Мост через реку Сож, который возводят в Славгородском районе, поспособствует развитию экономики всей Могилевской области. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время поездки 14 апреля в Могилевскую область и посещения строительства мостового перехода через реку Сож.

«Впервые в Республике Беларусь осуществлена доставка крупногабаритной мостовой конструкции весом 240 т из города Кричева в город Славгород по водному пути р. Сож. Это говорит о качественной инженерной и технической подготовке к реализации этого проекта. Необходимо отметить слаженную работу специалистов водного транспорта, энергетиков и дорожных строителей. Долгожданный мост - это дорога в развитие экономики не только Славгородского района, но и Могилевской области", - отметил Анатолий Калинин.

Протяженность моста составит 500 м, весь построенный участок займет около 7 км. По словам заместителя премьер-министра, более 40 млн рублей будет направлено на строительство моста в течение 2017-2019 годов.

"В зависимости от финансовых возможностей мы будем ускорять этот процесс", - подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе рабочей поездки Анатолий Калинин также принял участие в торжественной церемонии открытия второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснополье.

В марте 2016 года состоялось открытие первой очереди ФОКа - плавательного бассейна с аквазоной. За время его работы бассейн посетили 70 тыс. жителей и гостей Краснопольского района. Сегодня для всех желающих заниматься спортом стал доступен многофункциональный игровой зал для минифутбола, гандбола, баскетбола и волейбола с трибунами на 390 мест. А также созданы условия для спортсменов - залы борьбы, бокса, тренажерный зал.