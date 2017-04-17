Проведенные Комитетом государственного контроля Гомельской области в 1 квартале 2017 года контрольно-аналитические мероприятия в торговой сети области показали, что практически в каждом из 9 проверенных объектов торговли имели место нарушения действующего законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, в отдельных из них использовалось устаревшее торгово-технологическое оборудование, не применялись современные формы и методы торговли, не проводились стимулирующие торговлю мероприятия (акции, распродажи, скидки на отдельные товары и т.д.).

Например, в магазине №12 ОАО «ОРС Гомель», расположенном в Гомеле, обслуживание покупателей осуществлялось традиционным методом – через прилавок, а в прикассовой зоне были «навалом» выложены кондитерские изделия без какой-либо информации о них; в торговом зале на доступном для покупателей месте не были установлены контрольные весы для проверки покупателями правильности массы приобретенных товаров с информацией о возможности их использования самостоятельно; в холодильной камере подсобного помещения осуществлялось совместное хранение просроченных пищевых продуктов с доброкачественными товарами; на вскрытых вакуумных упаковках с колбасными изделиями не указывалась дата и время их вскрытия, что не позволяло определить их конечные сроки годности; на хлебобулочных изделиях, не упакованных производителями в потребительскую упаковку, до потребителя не была доведена необходимая и достоверная информация о наименовании и местонахождении изготовителя, составе, сроке годности, дате изготовления, условиях хранения, показателях пищевой ценности продукции, сведений о наличии в пищевой продукции компонентов полученных с применением ГМО.

Кроме того, в утвержденном ассортиментном перечне данного торгового объекта отсутствовали 43 товарные позиции, обязательные для включения в перечень для данного типа магазина.

Похожая ситуация сложилась в 2 других торговых объектах ОАО «ОРС Гомель».

Следует отметить, что практически аналогичные нарушения законодательства устанавливались Комитетом области и в ходе проверки торговой сети данного общества в 2015 году, однако руководством общества не были приняты действенные меры по наведению порядка в собственной торговой сети и приведению ее в соответствие современным требованиям.

Материалы проверки ОАО «ОРС Гомель» для принятия мер направлены в Гомельский горисполком.

По результатам проведенных в 1 квартале текущего года контрольно-аналитических мероприятий Комитетом области к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 5359 руб. привлечено 28 виновных лиц и 2 юридических лица.

Контроль ситуации на потребительском рынке области будет продолжен.

Потребительский рынок включает в себя сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг и является одним из наиболее динамично развивающихся реальных секторов экономики Гомельской области, обеспечивающий более 8% валового регионального продукта.

Положение дел на потребительском рынке области зависит от ряда факторов, в том числе темпов развития его отраслей и уровня платежеспособности населения региона.

Следует отметить, что в последние годы различные тенденции в экономике – рост цен на услуги ЖКХ и транспорта, потребительские товары на фоне снижения реальных денежных доходов населения, изменили структуру потребления в сторону увеличения доли покупок более дешевых товаров, и соответственно привели к снижению темпов товарооборота.

Так, за январь-февраль 2017 года темп розничного товарооборота торговли в сопоставимых ценах составил 95,2% при 99,1% и 102,8% за аналогичные периоды 2016 и 2015 годов.

В то же время, несмотря на объективные причины сложившейся ситуации, негативное влияние на уровень розничного товарооборота, объемы продаж товаров, оказывает низкое качество торгового обслуживания населения.