В Советском районе насчитывается более 900 вакансий, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила заместитель главы районной администрации Александра Величко, изменения в списке происходят каждый день. Например, вчера их было 967. Вакансии быстро заполняются, но появляются и новые. В части предлагаемой заработной платы наблюдается серьезная дифференциация: от 200 до 2500 рублей.

Мероприятие прошло 14 апреля в Территориальном центре социального обслуживания населения Советского района. Около 190 мест предлагались 10 предприятиями и организациями. Среди них Советский отдел (г. Минска) Департамента охраны МВД, 1-я городская детская поликлиника, Стройтрест № 7, 34-я центральная районная клиническая поликлиника, ОАО «Алеся», ОАО «Промсвязь» и другие. Участвовали также представители управления экономики районной администрации и межрайонного отдела трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный».

В ЖЭУ № 4 за утро 14 апреля закрыли две вакансии — мастера участка и начальника лаборатории электрофизических измерений. Свободным осталось место электрогазосварщика.

«В жилищно-коммунальной сфере, например в ЖЭУ, укомплектованность кадрами довольно высокая. Но районные «Ремавтодор» и «Зеленстрой» готовы предложить временные оплачиваемые общественные работы, приняв по 10 человек», - отметила заместитель главы администрации района.

У представителей строительных управлений Стройтреста № 7 список вакансий был разнообразнее. Требовались плотники, каменщики, штукатуры, бетонщики, арматурщики, кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов, монтажник строительных конструкций, изолировщик на термоизоляции. Квалификация — 4-5-й разряд.

Предприятие «СтройМедиаПроект» искало оператора цифровой печати, наладчика полиграфического оборудования, главного энергетика и других работников. Территориальный центр социального обслуживания населения — социального работника в отделение сопровождаемого проживания и специалиста по социальной работе. Учреждениям здравоохранения нужны фельдшеры-лаборанты, врачи и медсестры — участковые и в детские сады.

Более 80% предложенных ЗАО «Альфа-Банк» вакансий связаны с обслуживанием клиентов, продажей банковских продуктов физическим лицам и корпоративным клиентам. Представители финансово-кредитной организации отметили, что на места администраторов в отделения, клиентских менеджеров готовы рассмотреть кандидатуры молодых специалистов, в том числе по распределению. Кандидатам нужны высшее (экономическое, юридическое) или профильное среднее специальное образование.

В Советском районе много учреждений образования и культуры, финансовых, торговых организаций. Представлены и промышленные предприятия, которые также предлагают места. Списки постоянно актуализируются.

«На домах, магазинах, общежитиях мы разместили объявления о том, что готовы оказать содействие в трудоустройстве. Люди обращаются за помощью не только в центр занятости, но и напрямую к нам. Постоянно звонят и приходят», - рассказала Александра Величко.

Всего 14 апреля за помощью в трудоустройстве обратились более 50 человек — и молодежь, и люди в возрасте. Нынешняя ярмарка вакансий в районе не последняя.