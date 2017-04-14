Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил положительный тренд в экономике Беларуси.

«Целый ряд показателей по итогам первого квартала 2017 года показывает, что в экономике происходят положительные изменения. Эти показатели складываются из конкретных ручейков, в том числе тех предприятий, которые мы сегодня посещаем". Он подчеркнул, что во время поездки обращал внимание, прежде всего, на финансовое состояние предприятий», - сказал он журналистам во время поездки 14 апреля в Гродненскую область.

По его словам, поездка вселяет определенный оптимизм.

«Да, есть проблемы, над которыми мы будем работать, но в целом, я считаю, экономика становится на положительный тренд, который в ближайшее время будет еще более серьезно обозначен", - заявил премьер-министр.

Финансовое состояние предприятий переработки не вызывает сомнений.

"ОАО "Беллакт" и ОАО "Волковысский мясокомбинат" были и остаются флагманами переработки. Они продолжают заниматься модернизацией. Это лишний раз подтверждает, что при нормальном управлении, несмотря на возникающие проблемы, всегда можно принимать эффективные решения, которые позволяют предприятиям нормально работать и развиваться", - подчеркнул Андрей Кобяков.

"Но пока остается проблема с предприятиями, которые провели глубокую модернизацию и взяли в свое время значительные валютные кредиты. А цена продукции в долларовом эквиваленте в связи с ситуацией на внутреннем и внешнем рынках заметно изменилась к началу реализации инвестиционных проектов. Есть среднесрочные и долгосрочные проблемы по обеспечению своевременных возвратов уже реструктурированных кредитов, взятых на реализацию этих проектов", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в этих случаях требуются дополнительные меры по дальнейшему финансовому оздоровлению. И они будут предлагаться в ближайшее время.

"Это касается не только ОАО "Красносельскстройматериалы", которое мы сегодня посещали, это в том числе деревообработка и ряд машиностроительных предприятий", - сказал Андрей Кобяков.

Руководитель правительства обратил внимание на эффективность мер, принятых в рамках указов №253 по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий и №268 по созданию агентства по проблемным активам.

"Надо реализовать потенциалы этих документов", - отметил Андрей Кобяков, добавив, что в ближайшее время в них будут внесены небольшие изменения.