ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ НА ВЫХОДНЫЕ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛО ТОПЛИВО

09:17 17.04.2017 В Беларуси с 15 апреля топливо на автозаправочных станциях подорожало на 1 копейку. Согласно размещенной на сайтах сетей АЗС информации, литр АИ-92-К5 стоит 1,16 рубля, АИ-95-К5 — 1,24 рубля, ДТ-К5 — 1,28 рубля. Уже четырежды в этом году стоимость топлива увеличивалась на 1 копейку. Ранее концерн «Белнефтехим» пояснял, что стоимость формируется в соответствии с конъюнктурой рынка. При этом изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет.