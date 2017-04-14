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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА ВЫХОДНЫЕ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛО ТОПЛИВО
09:17 17.04.2017

В Беларуси с 15 апреля топливо на автозаправочных станциях подорожало на 1 копейку.

Согласно размещенной на сайтах сетей АЗС информации, литр АИ-92-К5 стоит 1,16 рубля, АИ-95-К5 — 1,24 рубля, ДТ-К5 — 1,28 рубля.

Уже четырежды в этом году стоимость топлива увеличивалась на 1 копейку.

Ранее концерн «Белнефтехим» пояснял, что стоимость формируется в соответствии с конъюнктурой рынка. При этом изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет.
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