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ЭКОНОМИКА РБ
С 16 АПРЕЛЯ БЖД ОТКРЫВАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗД МИНСК-ВАРНА
17:32 14.04.2017
С 16 апреля открывается предварительная продажа билетов на поезд № 451/452 Минск-Варна, отправлением из Минска 14 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭД, поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Отправление из Минска 14, 24 июня, 4, 16, 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 16 ч. 06 мин., а прибытие в Варну в 10 ч. 30 мин. 16, 26 июня, 6, 18, 30 июля, 11, 21 и 29 августа соответственно.
Из Варны поезд отправится 16, 26 июня, 6, 18, 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19 ч.10 мин., а прибудет в Минск 18, 28 июня, 8, 20 июля, 1, 13, 23, 31 августа в 11 ч. 06 мин соответственно.
Кроме того, продолжается продажа на регулярные поезда в направлении Адлера, Анапы, Минеральных Вод, Одессы.
В летний период возобновляют свое курсирование поезда до Новоалексеевки и Херсона, а также прицепная группа вагонов по новому маршруту до Бердянска.
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