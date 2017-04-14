С 16 апреля открывается предварительная продажа билетов на поезд № 451/452 Минск-Варна, отправлением из Минска 14 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭД, поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Отправление из Минска 14, 24 июня, 4, 16, 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 16 ч. 06 мин., а прибытие в Варну в 10 ч. 30 мин. 16, 26 июня, 6, 18, 30 июля, 11, 21 и 29 августа соответственно.

Из Варны поезд отправится 16, 26 июня, 6, 18, 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19 ч.10 мин., а прибудет в Минск 18, 28 июня, 8, 20 июля, 1, 13, 23, 31 августа в 11 ч. 06 мин соответственно.

Кроме того, продолжается продажа на регулярные поезда в направлении Адлера, Анапы, Минеральных Вод, Одессы.

В летний период возобновляют свое курсирование поезда до Новоалексеевки и Херсона, а также прицепная группа вагонов по новому маршруту до Бердянска.