ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С 16 АПРЕЛЯ БЖД ОТКРЫВАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗД МИНСК-ВАРНА
17:32 14.04.2017

С 16 апреля открывается предварительная продажа билетов на поезд № 451/452 Минск-Варна, отправлением из Минска 14 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭД, поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Отправление из Минска 14, 24 июня, 4, 16, 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 16 ч. 06 мин., а прибытие в Варну в 10 ч. 30 мин. 16, 26 июня, 6, 18, 30 июля, 11, 21 и 29 августа соответственно.

Из Варны поезд отправится 16, 26 июня, 6, 18, 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19 ч.10 мин., а прибудет в Минск 18, 28 июня, 8, 20 июля, 1, 13, 23, 31 августа в 11 ч. 06 мин соответственно.

Кроме того, продолжается продажа на регулярные поезда в направлении Адлера, Анапы, Минеральных Вод, Одессы.

В летний период возобновляют свое курсирование поезда до Новоалексеевки и Херсона, а также прицепная группа вагонов по новому маршруту до Бердянска.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
валюта курс
EUR 1.9977
USD 1.8817
RUB 3.3445
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9977 -0.011
USD 1.8817 -0.0048
RUB 3.3445 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9900 2.0000
USD 1.8780 1.8800
RUB 3.3300 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 59.8000 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте