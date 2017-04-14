В концерне «Белнефтехим» состоялась встреча представителей белорусских сетей АЗС по вопросам реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, во встрече, провел которую исполняющий обязанности заместителя председателя концерна Сергей Каморников, приняли участие руководители ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», СП ООО «Юнайтед Компани», ИООО «Татнефть-Белнефтепродукт», СООО «НефтеХимТрейдинг», ИООО «Лукойл Белоруссия», ОДО «Астотрейдинг», ООО «РН-Запад», ИП «Славнефтехим» ЗАО.

Операторы рынка нефтепродуктообеспечения были проинформированы о возможностях долгосрочного сотрудничества с нефтеперерабатывающими заводами или оперативной оптовой закупки автомобильного топлива на нефтебазах РУП «ПО «Белоруснефть».

Стороны обсудили аспекты ценовой политики при реализации нефтепродуктов. Организации – владельцы АЗС отметили низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года из-за низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж.

Отмечалось, что рост в апреле нефтяных котировок практически нивелировал положительный экономический эффект от повышения розничных цен на бензин и дизтопливо как для НПЗ, так и для сетей АЗС.

В выступлениях руководителей сетей АЗС подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, выступающие определили в размере на 5-10 процентов выше, чем в смоленском регионе соседней Российской Федерации.

Заместитель гендиректора ИООО «Лукойл Белоруссия» Владимир Хроменков обратился в концерн с предложением обсудить возможность самостоятельного установления реализатором цены на зимнее дизельное топливо, качественные характеристики которого отличаются от реализуемого на АЗС.

В связи с этим заместитель директора ОДО «Астотрейдинг» Анна Красовская подчеркнула необходимость создания ассоциации компаний – владельцев АЗС. Общественная организация позволяла бы выработать слаженную позицию всех участников рынка по различным вопросам и более веско отстаивать отраслевые интересы на правительственном уровне. «Давайте не только конкурировать, но и объединяться», – призвала руководитель.

Сергей Каморников подтвердил поддержку концерна данной инициативе «А-100» и готовность, как и ранее, предоставлять свою площадку для диалога между операторами рынка нефтепродуктов.

Представители компаний попросили представителя Астотрейдинга ознакомить их с проектами уставных документов ассоциации, определяющих ее цели и задачи, для выработки решения об участии в данной инициативе.