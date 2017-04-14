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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 0,6%, НА СЕЛЬХОЗ ПРОДУКЦИЮ - СНИЗИЛИСЬ НА 0,2%
15:34 14.04.2017
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 100,6%, с декабрем 2016 г. – 102,4%.
Как сообщает Главное статистическое управление Минской области, в том числе на инвестиционные товары – соответственно 100,5% и 102,4%, промежуточные товары – соответственно 100,6% и 103,9%, потребительские товары – соответственно 100,4% и 100,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 99,8%, с декабрем 2016 г. – 100,7%, в том числе в растениеводстве – соответственно 102,2% и 110,2%, животноводстве – соответственно 98,8% и 97,3%.
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