ЭКОНОМИКА РБ

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2017 ГОДА

15:30 14.04.2017 Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле-мае 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, в частности, работа больничных учреждений здравоохранения будет организована следующим образом: 24 апреля – по графику рабочего дня; 25 апреля – по графику работы в праздничный день; 29 апреля – по графику работы в субботний день; 1 мая – по графику работы в праздничный день; 6 мая - по графику работы в субботний день; 8 мая - по графику рабочего дня; 9 мая – по графику работы в праздничный день. Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать: 24 апреля – по графику работы в субботний день; 25 апреля – по графику работы в праздничный день; 29 апреля – по графику рабочего дня; 1 мая – по графику работы в праздничный день; 6 мая - по графику работы рабочего дня; 8 мая - по графику работы в субботний день; 9 мая – по графику работы в праздничный день. В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения.