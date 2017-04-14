ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2017 ГОДА
15:30 14.04.2017

Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле-мае 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, в частности, работа больничных учреждений здравоохранения будет организована следующим образом:

24 апреля – по графику рабочего дня;

25 апреля – по графику работы в праздничный день;

29 апреля – по графику работы в субботний день;

1 мая – по графику работы в праздничный день;

6 мая - по графику работы в субботний день;

8 мая - по графику рабочего дня;

9 мая – по графику работы в праздничный день.

Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:

24 апреля – по графику работы в субботний день;

25 апреля – по графику работы в праздничный день;

29 апреля – по графику рабочего дня;

1 мая – по графику работы в праздничный день;

6 мая - по графику работы рабочего дня;

8 мая - по графику работы в субботний день;

9 мая – по графику работы в праздничный день.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
валюта курс
EUR 1.9977
USD 1.8817
RUB 3.3445
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9977 -0.011
USD 1.8817 -0.0048
RUB 3.3445 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9900 2.0000
USD 1.8780 1.8800
RUB 3.3300 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 59.8000 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте