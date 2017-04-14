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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2017 ГОДА
15:30 14.04.2017
Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле-мае 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, в частности, работа больничных учреждений здравоохранения будет организована следующим образом:
24 апреля – по графику рабочего дня;
25 апреля – по графику работы в праздничный день;
29 апреля – по графику работы в субботний день;
1 мая – по графику работы в праздничный день;
6 мая - по графику работы в субботний день;
8 мая - по графику рабочего дня;
9 мая – по графику работы в праздничный день.
Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:
24 апреля – по графику работы в субботний день;
25 апреля – по графику работы в праздничный день;
29 апреля – по графику рабочего дня;
1 мая – по графику работы в праздничный день;
6 мая - по графику работы рабочего дня;
8 мая - по графику работы в субботний день;
9 мая – по графику работы в праздничный день.
В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения.
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