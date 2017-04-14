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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ 2017 ГОДА ПОДЕШЕВЕЛА НА 0,3%, С НАЧАЛА ГОДА – ПОДОРОЖАЛА НА 2,2%
14:29 14.04.2017
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 99,7%, с декабрем 2016 г. – 102,2%, в том числе в растениеводстве –100% и 106% соответственно, животноводстве – 99,6% и 100,8%.
Как сообщает Главное статистическое управление Витебской области, индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 100%, с декабрем 2016 г. – 123,8%, в том числе на инвестиционные товары –101,1% и 102,8% соответственно, промежуточные – 99,9% и 130,5%, потребительские товары – 100,4% и 101%.
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