ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ К МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНЫ ПОЧТИ 300 ЛИЦ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 24,9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:22 14.04.2017

В 2016 году горрайпрокурорами Минской области установлены факты нарушений трудовой дисциплины, законодательства об охране труда, о пожарной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокуратурой Слуцкого района выявлены случаи ненадлежащего обеспечения безопасных условий труда, непринятия необходимых мер по предупреждению производственного травматизма и сохранности собственности на отдельных предприятиях района.

Так, в ходе проверки ОАО «Слуцкий льнозавод» установлено, что в результате допущенных старшим контрольным мастером нарушений правил охраны труда и техники безопасности работнику завода по неосторожности были причинены тяжкие телесные повреждения. Кроме того, на указанном предприятии не на должном уровне организована работа по предупреждению пьянства на рабочих местах.

Несоблюдение потерпевшим требований по охране труда стало причиной несчастного случая на производстве со смертельным исходом в период уборочной кампании на территории Молодечненского района.

Факты нарушения правил пожарной безопасности установлены прокуратурой Любанского района в ОАО «Отрадное-агро» и ОАО «Речень».

Имели место случаи нахождения работников некоторых сельскохозяйственных предприятий на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения (Клецкий, Любанский, Несвижский и Солигорский районы).

В ходе проверок прокуратурой Минской области в отдельных организациях области установлены факты начисления и выплаты заработной платы работникам за время их отсутствия на рабочих местах.

Например, начальник комбикормового цеха ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 3 дня находился за пределами Республики Беларусь. Вместе с тем, являясь руководителем подразделения предприятия, указал в табеле учета рабочего времени эти дни как рабочие, что стало основанием для необоснованного начисления и выплаты ему заработной платы.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Несвижского района в РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле».

По результатам проверок органами прокуратуры Минской области в 2016 году внесено 539 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 368 человек, к административной – 186, к материальной – 298 лиц на общую сумму24 945 рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
валюта курс
EUR 1.9977
USD 1.8817
RUB 3.3445
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9977 -0.011
USD 1.8817 -0.0048
RUB 3.3445 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9900 2.0000
USD 1.8780 1.8800
RUB 3.3300 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 59.8000 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте