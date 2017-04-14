В 2016 году горрайпрокурорами Минской области установлены факты нарушений трудовой дисциплины, законодательства об охране труда, о пожарной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокуратурой Слуцкого района выявлены случаи ненадлежащего обеспечения безопасных условий труда, непринятия необходимых мер по предупреждению производственного травматизма и сохранности собственности на отдельных предприятиях района.

Так, в ходе проверки ОАО «Слуцкий льнозавод» установлено, что в результате допущенных старшим контрольным мастером нарушений правил охраны труда и техники безопасности работнику завода по неосторожности были причинены тяжкие телесные повреждения. Кроме того, на указанном предприятии не на должном уровне организована работа по предупреждению пьянства на рабочих местах.

Несоблюдение потерпевшим требований по охране труда стало причиной несчастного случая на производстве со смертельным исходом в период уборочной кампании на территории Молодечненского района.

Факты нарушения правил пожарной безопасности установлены прокуратурой Любанского района в ОАО «Отрадное-агро» и ОАО «Речень».

Имели место случаи нахождения работников некоторых сельскохозяйственных предприятий на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения (Клецкий, Любанский, Несвижский и Солигорский районы).

В ходе проверок прокуратурой Минской области в отдельных организациях области установлены факты начисления и выплаты заработной платы работникам за время их отсутствия на рабочих местах.

Например, начальник комбикормового цеха ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 3 дня находился за пределами Республики Беларусь. Вместе с тем, являясь руководителем подразделения предприятия, указал в табеле учета рабочего времени эти дни как рабочие, что стало основанием для необоснованного начисления и выплаты ему заработной платы.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Несвижского района в РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле».

По результатам проверок органами прокуратуры Минской области в 2016 году внесено 539 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 368 человек, к административной – 186, к материальной – 298 лиц на общую сумму24 945 рублей.