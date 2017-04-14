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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР VELCOM ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ «УДОБНЫЙ» ТАРИФНЫЙ ПЛАН
13:59 14.04.2017
Компания Velcom представила новый тарифный план «Удобный» с включенными минутами и «базовым» количеством мегабайт мобильного интернета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты нового тарифного плана получают 300 минут внутри сети Velcom для звонков друзьям, родным и близким, а также 300 МБ интернет-трафика, чтобы идти в ногу со временем и оставаться онлайн. В «Удобном» тарифном плане стоимость дополнительных звонков в 3G-сети составляет 2 копейки за минуту.
Дополнительно все новые абоненты при подключении на тариф «Удобный» получат специальные бонусы: 750 минут в 3G-сети Velcom и скидку 50% на абонентскую плату в течение 90 дней – абонплата в рамках акции составит 2,45 рубля в месяц.
Новый тарифный план определенно придется по вкусу тем, кто по-прежнему отдает предпочтение «живому» телефонному общению, кто любит много звонить – и хотел бы это делать при минимальных расходах. Оценят новое предложение, и те, кто недавно перешел с кнопочного телефона на смартфон и потихоньку осваивает все его возможности, в том числе и в качестве интернет-пользователя. Тем, кто еще раздумывает о покупке смартфона, рекомендуем обратить внимание на современные модели, доступные в рассрочку с тарифным планом «Удобный».
Подключиться на новый тарифный план можно во всех фирменных центрах продаж и обслуживания Velcom, интернет-магазине, а также у официальных поверенных компании.
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