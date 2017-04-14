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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 15 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ ЗАПРЕЩЕН ЛОВ СУДАКА
13:45 14.04.2017
Лов судака обыкновенного будет запрещен на водоемах Беларуси с 15 апреля по 30 мая, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет установлен на основании правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь.
По словам старшего государственного инспектора Виталия Котка, лица, виновные в добыче судака обыкновенного в данный период, в зависимости от тяжести содеянного будут привлекаться к административной или уголовной ответственности.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за добычу рыбы во время действия запрета предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин, а за каждую выловленную в период запрета особь судака обыкновенного нарушителю придется компенсировать ущерб — уплатить 18 базовых величин. Если сумма причиненного ущерба превысит 100 базовых величин, наступает уголовная ответственность.
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