Лов судака обыкновенного будет запрещен на водоемах Беларуси с 15 апреля по 30 мая, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет установлен на основании правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь.

По словам старшего государственного инспектора Виталия Котка, лица, виновные в добыче судака обыкновенного в данный период, в зависимости от тяжести содеянного будут привлекаться к административной или уголовной ответственности.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за добычу рыбы во время действия запрета предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин, а за каждую выловленную в период запрета особь судака обыкновенного нарушителю придется компенсировать ущерб — уплатить 18 базовых величин. Если сумма причиненного ущерба превысит 100 базовых величин, наступает уголовная ответственность.