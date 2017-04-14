В 2016 году положительно разрешено 155 обращений граждан, поступивших в Комитет государственного контроля Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, по их результатам привлечено к дисциплинарной ответственности 67 должностных лиц, 5 – освобождены от занимаемых должностей, к административной ответственности привлечено 26 должностных лиц и 7 субъектов предпринимательской деятельности.

Поступление в КГК существенной части обоснованных обращений обусловлено в первую очередь «человеческим фактором». Недобросовестным отношением к изначальному рассмотрению проблемы на том уровне, где проблема могла быть решена сразу и там же она разрешается в конце концов. Не изжиты необъяснимое чванство, нежелание вникать в причины, которые вынудили человека обратиться за помощью. Об этом свидетельствует ряд примеров, характерных для всех сторон повседневной жизнедеятельности.

Наиболее актуальными для жителей Гомельской области были коммунально-бытовые вопросы и деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Так, только после обращения в комитет области гр. Балащенко Д.Н. из н.п. Еремино Гомельского района КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» привело в порядок стены в подъезде заявителя, разрушенные при проведении работ. Неоднократные обращения заявителя, внесенные в книгу замечаний и предложений ремонтно-эксплутационного центра «Еремино», попросту игнорировались. По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.

Следующий наболевший вопрос у жителей области – это гражданско-правовые отношения (235 или 15,5% обращений). Данный вопрос актуален и в 2017 году, только за январь-февраль в КГК области по вопросу гражданско-правовых отношений обратилось 23 гражданина.

Также значимыми для жителей Гомельской области остаются вопросы деятельности предприятий и организаций. В 2016 году таких обращений в КГК области поступило 210 или 13,9%. За январь-февраль 2017 г. количество таких обращений составило 47 и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло почти вдвое.

Так, по поручению и при участии комитета области разрешен положительно вопрос Шувалова В.В. о фактах нарушения КПУП «Гомельоблтеплосеть» порядка приемки в эксплуатацию объекта «Модернизация участка тепловой» и его передачей на баланс КЖРЭУП «Советское», а также необеспечения жильцов жилого дома № 43а по проспекту Речицкому в Гомеле горячей водой в соответствии государственным социальным стандартом. КЖРЭУП «Советское» выполнена замена циркулирующего насоса на более мощный, чем обеспечено выполнение государственного социального стандарта по температуре горячей воды.

Комитетом области КПУП «Гомельоблтеплосеть» и его должностные лица привлечены к административной ответственности за указанные нарушения.

В 2016 году, особенно в первом полугодии, актуальными для жителей Гомельской области были жилищные вопросы (204 обращения 13,5%) и в частности вопрос приватизации жилых помещений, в том числе обоснованности их стоимости.

В конце 2016 года – начале 2017 года острота вопроса приватизации жилья снизилась в результате проведенной по поручению комитета области местными исполнительными властями работе по информированию населения в вопросах приватизации.

Так, за два первых месяца 2017 года в Комитет области по вопросам приватизации поступило 19 обращений почти в два раза меньше, чем в январе – феврале 2016 г.

Следует отметить, что только после вмешательства комитета области разрешены многие вопросы приватизации жилья.

Например, завершен процесс приватизации жилья гр. Ковалевой В. из аг. Журавичи Рогачевского района, длившийся почти четыре года. Решением Рогачевского райисполкома заявительнице разрешена приватизация жилья по наименьшей рыночной стоимости 9757 руб. (оценочная стоимость составляла 70770,37 руб.). За формальный подход к рассмотрению обращений граждан главный бухгалтер ОАО «АгроЖуравичи» привлечен к дисциплинарной ответственности.

По выявленным при рассмотрении обращений граждан фактам бюрократизма, волокиты и нарушений в Гомельской области за 2016 год были привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством более 280 должностных лиц.