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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ ВЫРОСЛИ НА 3,3%, НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ – НА 2,5%
12:55 14.04.2017

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 100,6%, с декабрем 2016 г. - 103,3%, в том числе на инвестиционные товары –100,8% и 103% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 104,7%, потребительские товары – 100,3% и 101,1%.

Как сообщает Главное статистическое управление Гродненской области, Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 102,5%, с декабрем 2016 г. - 107,4%, в том числе в растениеводстве – соответственно 100,5% и 108,1%, животноводстве – 103,3% и 107,2%.
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