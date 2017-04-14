Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 100,6%, с декабрем 2016 г. - 103,3%, в том числе на инвестиционные товары –100,8% и 103% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 104,7%, потребительские товары – 100,3% и 101,1%.

Как сообщает Главное статистическое управление Гродненской области, Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. составил 102,5%, с декабрем 2016 г. - 107,4%, в том числе в растениеводстве – соответственно 100,5% и 108,1%, животноводстве – 103,3% и 107,2%.