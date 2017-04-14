Могилевское отделение БЖД выполнило доведенные показатели грузовой работы за первый квартал 2017 года, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили на предприятии, с начала года Могилевским отделением Белорусской железной дороги перевезено более 10,5 миллионов тонн грузов, что на 2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднесуточная погрузка составила 62,2 тысячи тонн, превысив установленный план на 25%.

В среднем за одни сутки на отделении выгружалось более 400 вагонов, что почти на 64% больше среднесуточной выгрузки первого квартала 2016 года.