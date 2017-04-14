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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ВЫГРУЗКА НА МОГИЛЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БЖД ПРЕВЫШАЕТ 400 ВАГОНОВ
12:50 14.04.2017
Могилевское отделение БЖД выполнило доведенные показатели грузовой работы за первый квартал 2017 года, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщили на предприятии, с начала года Могилевским отделением Белорусской железной дороги перевезено более 10,5 миллионов тонн грузов, что на 2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среднесуточная погрузка составила 62,2 тысячи тонн, превысив установленный план на 25%.
В среднем за одни сутки на отделении выгружалось более 400 вагонов, что почти на 64% больше среднесуточной выгрузки первого квартала 2016 года.
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