Опыт прошедших выставок MILEX демонстрирует растущий интерес мировых производителей вооружения к белорусской выставочной площадке. Это было отмечено на расширенном заседании организационного комитета по подготовке и проведению 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, которое прошло в Госкомвоенпроме 13 апреля.

В своем выступлении первый заместитель председателя Госкомвоенпрома (заместитель председателя оргкомитета выставки) Игорь Демиденко отметил, что поступило подтверждение на участие в выставке от 90 компаний из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, России, Словакии и Украины.

На сегодня уже подтвердили свое участие в выставке 20 официальных делегаций из 11 стран (Азербайджан, Бангладеш, Египет, Кыргызстан, Китай, Нигерия, Россия и др.). Всего планируется участие в работе выставки 55 официальных делегаций из 27 государств.

В настоящее время уточняются списки членов официальных делегаций, согласовываются программы встреч и переговоров руководителя Госкомвоенпрома с главами иностранных делегаций, а также программа официальных мероприятий выставки.

По приглашению руководителей организаций Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики выставку также посетят делегации иностранных оборонных компаний, с которыми белорусские предприятия налаживают или поддерживают связи по вопросам научно-технической или производственной кооперации.

Организаторы сделали все, чтобы в этом году программа выставки была еще более масштабной, развернутой и насыщенной событиями.

Официальная церемония открытия пройдет 20 мая на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1, которая станет своеобразным прологом выставки MILEX-2017.

Зрители смогут увидеть яркое, красочное шоу, которое пройдет на земле и в воздухе. Креативный подход к подготовке сценария позволил наполнить программу торжественного открытия выставки номерами и оригинальными танцевальными постановками, ряд из которых будет исполнен впервые. Это и песочное шоу, и вальс БТРов, и совместное выступление военнослужащих роты почетного караула с детским эстрадным коллективом, которые в единой композиции постараются совместить торжественные ритмы плац-концерта и танцевальной степ-композиции.

В боевом эпизоде и демонстрационных показах будет задействована современная военная техника, уже стоящая на вооружении Вооруженных Сил, а также перспективные образцы, которые только планируются к поставке в войска.

Демонстрационный показ возможностей колесной автотехники на участке местности, оборудованном препятствиями, откроет спортивная команда Минского автомобильного завода «МАЗ-СПОРТавто», шесть раз участвовавшая в ралли-рейдах Париж-Дакар, и в 2017 году прорвавшаяся в элиту мирового автоспорта, заняв шестое место в ралли «Дакар-2017».

В демонстрационных заездах также примут участие легкобронированная техника ОАО «140 ремонтный завод» и ОАО «МЗКТ», тактические автомобили семейства 6001 ОАО «МЗКТ».

Тренировки задействованных в мероприятиях торжественной церемонии открытия выставки MILEX-2017 пройдут 4 и 11 мая 2017 г., а генеральная репетиция - 16 мая 2017 г. на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1.

Организаторы выставки, наряду с современными образцами продукции военного назначения и перспективными разработками, разместят ретро экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны на открытой площадке аэродромного комплекса аэропорта Минск-1. Это танки Т‑34–85, Т‑34–76, ИС‑2, ИС‑3, БТ‑7, КВ-1, самоходные установки СУ‑100-10 и ИСУ‑152, ствольная и реактивная артиллерия БМ‑13 «катюша», 76 мм пушка ЗИС-3 и 43 мм ПТП. Всего 11 образцов. Одной из важных составляющих выставки MILEX станет и ее деловая программа. В настоящее время ведется активная работа по подготовке заседаний Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВС) ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности, которые запланированы на 21 и 22 мая 2017 года.

Откроет работу 7-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения пленарное заседание, которое пройдет 20 мая на Минск-арене. В формате секционных заседаний, которые планируется провести на базе организаций ОСЭ, будет рассмотрено буде рассмотрено 9 тематических направлений конференции.

В ходе заседания особое внимание уделено вопросам организации различных видов обеспечения в ходе работы выставки MILEX-2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, следующее заседание оргкомитета планируется провести по итогам работы выставки MILEX-2017 в начале июня 2017 года.