Свыше 350 вакансий предложили безработным предприятия Первомайского района на ярмарке вакансий, которая прошла 13 апреля, пишет агентство «Минск-Новости».

«В мероприятии приняли участие два с половиной десятка предприятий и организаций района. Они предложили свыше 350 вакансий, - отметила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района Кира Краснокутская. - За помощью в трудоустройстве обратились 160 человек, было проведено 105 консультаций».

Немалый интерес на ярмарке был к оплачиваемым общественным работам. Большинство же предприятий района — высокотехнологичные, и им требуются специалисты 4-6-го, а то и 8-го разрядов. Профильное образование необходимо для работы в учреждениях образования и здравоохранения, а также для того, чтобы претендовать на вакансии, предложенные Парниково-тепличным комбинатом. Довольно большой список рабочих мест представили предприятия ЖКХ.

«В трех предыдущих ярмарках, проходивших во второй половине марта и 6 апреля, приняли участие 44 предприятия и организации, - рассказала К. Краснокутская. - К работодателям для трудоустройства обратились более 700 человек. Были проведены 478 консультаций, в том числе по вопросам переобучения и участия в оплачиваемых общественных работах».

Те, кто сегодня не смог подобрать себе работу, могут попытать счастья еще 20 и 27 апреля на аналогичных ярмарках.