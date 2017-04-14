ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 350 ВАКАНСИЙ ПРЕДЛОЖИЛИ БЕЗРАБОТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ
12:14 14.04.2017

Свыше 350 вакансий предложили безработным предприятия Первомайского района на ярмарке вакансий, которая прошла 13 апреля, пишет агентство «Минск-Новости».

«В мероприятии приняли участие два с половиной десятка предприятий и организаций района. Они предложили свыше 350 вакансий, - отметила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района Кира Краснокутская. - За помощью в трудоустройстве обратились 160 человек, было проведено 105 консультаций».

Немалый интерес на ярмарке был к оплачиваемым общественным работам. Большинство же предприятий района — высокотехнологичные, и им требуются специалисты 4-6-го, а то и 8-го разрядов. Профильное образование необходимо для работы в учреждениях образования и здравоохранения, а также для того, чтобы претендовать на вакансии, предложенные Парниково-тепличным комбинатом. Довольно большой список рабочих мест представили предприятия ЖКХ.

«В трех предыдущих ярмарках, проходивших во второй половине марта и 6 апреля, приняли участие 44 предприятия и организации, - рассказала К. Краснокутская. - К работодателям для трудоустройства обратились более 700 человек. Были проведены 478 консультаций, в том числе по вопросам переобучения и участия в оплачиваемых общественных работах».

Те, кто сегодня не смог подобрать себе работу, могут попытать счастья еще 20 и 27 апреля на аналогичных ярмарках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2017
валюта курс
EUR 1.9977
USD 1.8817
RUB 3.3445
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9977 -0.011
USD 1.8817 -0.0048
RUB 3.3445 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9900 2.0000
USD 1.8780 1.8800
RUB 3.3300 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 59.8000 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте