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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
11:01 14.04.2017

11 мая в Минске впервые состоится Республиканская научно-практическая конференция «Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов в организациях здравоохранения Республики Беларусь».

В мероприятии примут участие врачи-специалисты, курирующие работу врачей-интернов, врачи-специалисты, имеющие статус молодого специалиста, врачи-специалисты (наставники), врачи-интерны, студенты 6-х курсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основная цель мероприятия - плодотворный обмен опытом в области наставничества и других методов работы с врачами-интернами и молодыми специалистами, определение роли наставников в их профессиональном становлении и личностном развитии, использование и внедрение успешных, в том числе с учетом мирового опыта, практик поддержки молодых врачей, развитие системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Республике Беларусь.

Участники конференции ознакомятся с концепцией непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Республике Беларусь, основными задачами и проблемами национального здравоохранения при подготовке высококвалифицированных медицинских кадров. Также будут представлены модели работы с молодыми кадрами в разных регионах республики, роль первичных профсоюзных организаций, опыт работы в команде.

В ходе конференции будет организован пресс-час «Вопрос-ответ», на котором участники смогут задать вопрос Министру здравоохранения Республики Беларусь, начальникам управлений (главного управления) здравоохранения облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома, ректорам медицинских университетов, председателю Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
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