По вопросам труда и выплаты заработной платы за январь-февраль 2017 года в Комитет государственного контроля Гомельской области обратились 15 граждан, что в 2 раза меньше, чем в январе-феврале 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, в 2016 году по вопросу несоблюдения нанимателями сроков выплаты заработной платы и иных всех причитающихся выплат поступили обращения в отношении ЧПУП «Авакс», ГПУ «Национальный парк «Припятский», ЧПУП «Крекуслес», ОДО «Инжиниринговая компания «Норд-групп», ОДО «Белросимпортстрой», ОАО «Октябрьский-Аро», ОАО «Дружба», ОАО «Спецмонтажстрой» №177 г. Гомель», ОАО «Приболовичи», КСУП «Скроднянский», КСУП «РовковичиАгро», ООО «Полюс», ЧСУП «СанДроПрофит», КСУП «Челющевичи», КФХ «Нестерчук И.И.», ЭЛОХ «Лясковичи», ООО «Острожанский», ЗАО «Элга» и др.

По всем этим обращениям комитетом области приняты меры административного взыскания.

Возникающие при рассмотрении обращений прорехи незамедлительно используются деструктивными элементами для организаций акций протеста по вопросам, не имеющим ничего общего с неразрешенными проблемами гражданина, обратившегося за помощью.

Недобросовестная работа с поступившим обращением первичного звена по цепи влечет принятие ряда несправедливых и неправильных решений с дачей таких же ответов. Ответ изначально должен давать компетентный в рассматриваемых вопросах руководитель. Работу с обращениями должен выполнять в первую очередь коммуникабельный человек, свободный от спеси и снобизма. Таким образом, только кардинальное изменение подходов к кадровой работе с должностными лицами, отвечающими за работу с обращениями граждан, будет способствовать улучшению обстановки в этой немаловажной для общества сфере.

Гомельскому областному и городскому исполнительным комитетам даны поручения выработать новые подходы в работе с обращениями граждан и юридических лиц в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного рассмотрения каждого поднимаемого в обращении вопроса. Для чего в первую очередь принять меры по усилению ответственности на первом уровне. При поступлении жалоб на изначально ненадлежащее рассмотрение обращения необходимо учинять принципиальный спрос с должностного лица, подготовившего первый ответ, и тщательно анализировать причины, побудившие гражданина обжаловать такой ответ.

Также дано поручение активизировать информационную работу по разъяснению населению применения норм законодательства по наиболее актуальным и злободневным вопросам.