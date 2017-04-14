Около 100 обращений поступило на «горячие линии» МАРТ по поводу завышенных цен, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, обращения связаны не только с работой торговых организаций. Большинство жалуется на оказание медицинских и бытовых услуг. Поступали также вопросы, связанные с принятием решений органами власти.

Напомним, что с конца февраля торговая инспекция МАРТ работает в режиме мониторинга. Он позволяет в реальном времени отслеживать нарушения. Вместе с тем министерство использует метод предупреждения и предостережения, то есть во время проверок не составляются акты и протоколы. В случае, если представители МАРТ выявляют нарушения, они лишь указывают на необходимость их устранения.

При этом, по словам министра, в некоторых случаях нарушения допущены не умышленно, а по незнанию законодательства. Благодаря работе на предупреждение и предостережение повышается грамотность и культура ведения бизнеса, уверен Владимир Колтович.

К слову, в первом чтении принята новая редакция закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Согласно документу, субъекту хозяйствования, нарушившему законодательство в первый раз, будет вынесено предупреждение. При повторном нарушении предусмотрены солидные штрафы, которые измеряются годовыми оборотами.